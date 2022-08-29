В винтажном Bentley спрятали контрабанду на сумму 155 млн долларов (фото)

Инспекторы Австралийской пограничной службы задержали коллекционный Bentley S2 1960 года выпуска, который доставили в порт Ботани из Канады.

Накануне поступления этой машины, была получена информация о том, что данное транспортное средство используется для перевозки контрабанды. Пограничники совместно с представителями полиции подвергли машину рентгенографии и заметили в ней странные предметы. Детальный досмотр показал, что в полостях за фарами спрятаны наркотические вещества.

По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, всего извлекли из автомобиля 161 кг метиламфетамина и 30 кг кокаина. Стоимость этой партии наркотиков составила 155 млн долларов. Получателей контейнера с раритетным автомобилем арестовали и теперь их ждет суд.