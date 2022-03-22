Внимание! Оккупант начал вербовку украинцев через сайты по поиску работы

Агрессоры столкнулись с проблемой перевозки опасных грузов в Украине, так как плохо знают ее местность. Выход нашли быстро. Они начали размещать на сайтах по поиску работы соответствующие вакансии и привлекать к перевозкам украинцев.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины быстро раскрыл эту схему. Украинских автомобилистов попросили очень внимательно относиться ко всем вакансиям, которые появляются на сайтах, начиная с 19 марта. Особенно это касается предложений о работе на линии разграничения РФ и Украины, в Беларуси, Грузии, Армении, а также на временно оккупированных территориях.

«Поскольку у россиян есть проблемы с перевозкой опасных грузов в Украине, плохо знают ее местность и при этом планируют дальнейшее продвижение, они решили привлекать для перевозок украинцев. После согласия на вакансию, возможно попадание в заложники и принуждение к исполнению преступлений», – говорится в сообщении.

Требования, которые выдвигают работодатели: