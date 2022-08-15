Volvo готовит электрическую версию своего флагмана (фото)

К смене поколения готовится флагманский кроссовер Volvo XC90. Новинка, дебют которой запланирован на 2023 год, станет электромобилем.

На форуме Worldscoop опубликовали серию патентных изображений будущего электрокара. Судя ним, флагман шведской марки останется узнаваемым. Он сохранит знакомый силуэт, при этом получив элементы дизайна от концепта Recharge. У него аналогичные фары, заглушка на месте решетки радиатора и сильно наклонное ветровое стекло.

Тем временем, кроссовер получил С-образные задние фонари, которые не похожи ни на XC90, ни на концепт Recharge. Несмотря на довольно инновационную внешность, у электромобиля традиционные зеркала заднего вида, а не камеры. На крыше видны тонкие рейлинги.

По данным инсайдеров, электрический кроссовер может получить другое название – EXC90 и будет выпускаться параллельно с преемником. Больше информации о новинке пока нет. Ожидается, что у модели будет запас хода более 500 км. Ее предложат в нескольких версиях – с передним и задним приводом.