Volvo передумал отправлять в отставку кроссовер XC90

Модель продержится на конвейере до 2025 года

Глобальная электрификация автомобильной отрасли продолжает набирать обороты. Большинство компаний отказываются от выпуска машин с ДВС и переходят на производство электромобилей. Не осталась в стороне от этой тенденции и Volvo. В этом году марка намерена представить новый полноразмерный электрический кроссовер. При этом снимать с конвейера нынешний флагман XC90 она не намерена.

В компании отметили, что не только будут продолжать выпуск этой модели, как минимум до 2025 года, а и готовят ее обновленную версию. Подробностей о фейслифтинге пока нет. Вероятно, внешность кроссовера приведут в соответствие с текущим языком дизайна марки. Известно, что моторную гамму модели трогать не будут. Volvo XC90 по-прежнему будут предлагать в виде мягкого гибрида с бензиновыми и дизельными двигателями, а также в варианте подзаряжаемого гибрида.

По словам руководства Volvo спрос на флагманский кроссовер в настоящее время очень высок и снимать его с конвейера было бы не разумно. Поэтому приняли решение выпускать обе модели одновременно. Таким образом шведскому производителю удастся привлечь внимание новых потенциальных покупателей.

Об электрической новинке информации на данный момент не много. Известно, что она станет серийным продолжением концепта Recharge, который представили в 2021 году. Ей, вероятно, достанется название Embla.