Volvo XC60 превратили в шестиколесный пикап (видео)

В Стокгольме прошел съезд необычных автомобилей. Среди прочих представителей мирового автопрома, выигрышно выделялся брутальный шестиколесный пикап, окрашенный в красный цвет.

При детальном рассмотрении стало понятно, что это сильно модифицированный компактный кроссовер Volvo XC60 первого поколения. Судя по тому, что на кузове не видны швы, а краска лежит идеально, над моделью поработали опытные тюнеры. По данным издания Motor1, это может быть шведская компания Dalbo Fordonsteknik.

Автомобиль выглядит потрясающе. У него полноценная кабина с двумя рядами сидений, в которой может разместиться до пяти человек, вместительная платформа и три пары колес. Также на крыше установлена дополнительная светодиодная балка, на корме виден массивный фаркоп, а в передней части – защитная дуга.