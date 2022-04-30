ВСУ получат восемь бронеавтомобилей компании Roshel

Новые бронированные автомобили украинским вооруженным силам передаст Канада

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила приятную новость для ВСУ и всех украинцев. В ближайшее время в Украину доставят восемь новых боронемобилей компании Roshel.

«Сегодня мы сообщаем, что Канада завершила контракт на восемь бронемашин производства Roshel, и мы в кратчайшие сроки поставим их нашим украинским друзьям», — написала Ананд в Twitter.

Бронеавтомобили закуплены в рамках помощи Украине, анонсированной правительством Канады в начале апреля. Речь шла о 500 миллионах канадских долларов. О каких именно транспортных средствах идет речь, чиновница не уточнила. Предположительно, это будут многоцелевые бронированные автомобили Senator APC производства компании Roshel. Они предназначены для правоохранительных органов, приграничного патрулирования и проведения специальных операций.

В зависимости от модификации Senator APC вмещает 10-12 человек. Кузов бронеавтомобиля выдерживает выстрелы пулеметов 50-го калибра и защищен от взрывов, химических и биологических атак. В движение его приводит 6,7-литровый дизельный двигатель V8 мощностью 330 л.с. Работает агрегат в связке с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.