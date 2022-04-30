Ряды российских автозаводов поредели — остановился Haval

Сборочная площадка китайской марки в Тульской области будет простаивать две недели

В России увеличивается список автозаводов, сотрудники которых получили возможность отдохнуть от работы. В двухнедельный корпоративный отпуск отправлены работники завода Haval в Тульской области.

Как сообщила пресс-служба предприятия, конвейер будет простаивать с 30 апреля по 15 мая включительно. Официальная причиной остановки называется технологическое обслуживание оборудования и проведение инвентаризации.

Завод Haval — одно из немногих автосборочных российских предприятий, которые все еще пытаются работать. На мощностях предприятия собирают внедорожник H9 и кроссоверы F7, F7x и Jolion. В апреле на конвейер поставили еще одну модель — Haval Dargo, экспортный вариант кроссовера Big Dog, который в Китае выпускается с 2020 года.

В марте 2022 года в России было продано 1573 автомобиля Haval, на 44% меньше, чем в марте 2021 года. При этом по итогам первого квартала компания продала на 27% больше автомобилей, чем годом ранее. Из 8311 продаж 662 пришлось на кроссовер Jolion, занявший 11 место в списке самых популярных кроссоверов России.