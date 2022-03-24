Выезд водителей призывного возраста за границу – пошаговая инструкция

В Украине, в связи с введением военного положения, запрещен выезд за пределы страны мужчин возрастом от 18 до 60 лет. Исключение сделано для нескольких категорий граждан, а также для водителей, которые осуществляют грузоперевозки.

Для того, чтобы дальнобойщикам призывного возраста выехать за границу, им следует оформить специальную заявку. Для этого нужно обратиться в Министерство инфраструктуры Украины или областную военную администрацию по месту жительства (эти органы имеют одинаковые полномочия, так что выбирать вам).

Прежде, чем отправиться в ведомство, необходимо:

загрузить форму и заполнить все поля без исключения;

распечатать ее, поставить подпись и печать;

сфотографировать или сделать скан-копию в формате PDF;

отправить по электронному адресу [email protected] в формате word и pdf;

заполнить опросник.

Разрешение на пересечение границы может быть предоставлено только: