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Выезд водителей призывного возраста за границу – пошаговая инструкция
В Украине, в связи с введением военного положения, запрещен выезд за пределы страны мужчин возрастом от 18 до 60 лет. Исключение сделано для нескольких категорий граждан, а также для водителей, которые осуществляют грузоперевозки.
Для того, чтобы дальнобойщикам призывного возраста выехать за границу, им следует оформить специальную заявку. Для этого нужно обратиться в Министерство инфраструктуры Украины или областную военную администрацию по месту жительства (эти органы имеют одинаковые полномочия, так что выбирать вам).
Прежде, чем отправиться в ведомство, необходимо:
- загрузить форму и заполнить все поля без исключения;
- распечатать ее, поставить подпись и печать;
- сфотографировать или сделать скан-копию в формате PDF;
- отправить по электронному адресу [email protected] в формате word и pdf;
- заполнить опросник.
Разрешение на пересечение границы может быть предоставлено только:
- водителям, осуществляющим перевозки для нужд ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи;
- работникам предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги.