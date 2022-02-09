YASNO обновил мобильное приложение для электромобилистов

Более 10 тысяч электромобилей владельцы заряжают на станциях YASNO E-mobility. Теперь пополнить запас аккумулятора в сети будет еще удобнее благодаря обновлению программного обеспечения, в частности, мобильного приложения. Как зарегистрироваться и пользоваться? YASNO подготовил инструкцию для клиентов.

В обновленном приложении можно просматривать карту станций, искать их с помощью фильтров и создавать перечень избранных для быстрого доступа, получать push-уведомления, отслеживать процесс зарядки в реальном времени и анализировать его историю, сохранять платежную карту для дальнейшего пополнения счета в 1 клик и др.

Для начала зарядки новым клиентам следует:

перейти в мобильное приложение в Google Play, App Store или отсканировав QR-код, размещенный в инструкции на станции;

зарегистрироваться в приложении, введя личные данные;

добавить платежную карту (Visa, MasterCard) и пополнить счет;

подключить электромобиль к нужному разъему;

выбрать на карте зарядную станцию ​​и соответствующий разъем и нажать кнопку «Начать зарядку».

Уже зарегистрированным клиентам нужно загрузить обновленное приложение, воспользоваться функцией напоминания пароля и ввести e-mail, который указывался ранее. После этого на электронный адрес поступит инструкция с дальнейшими действиями.

«Предыдущее мобильное приложение для зарядки в сети YASNO теперь недоступно, поэтому призываем всех скачать обновленное приложение и заряжаться с большим комфортом. Также в ближайшее время планируем добавить в него выгодные предложения для постоянных клиентов», – рассказал директор по развитию YASNO Александр Онищенко.

Отметим, что все неиспользованные киловатт-часы со счетов клиентов в предыдущем приложении конвертированы по курсу 1 кВт = 9 грн и перенесены в новое мобильное приложение. В дальнейшем баланс будет отображаться в гривнах, а не киловатт-часах, как раньше.

Напомним, сеть YASNO E-mobility насчитывает 33 быстрые зарядные станции мощностью 50 кВт и 15 станций мощностью 22 кВт в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Житомире, Виннице и на ключевых автомагистралях. Также в YASNO можно приобрести оборудование для зарядки электрокара для домашнего или корпоративного использования.