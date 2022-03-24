Yokohama остановила производство шин в России

Марка присоединилась к Continental, Michelin, Bridgestone и Pirelli

В результате введения экономических санкций против России многие мировые компании останавливают свои производства на территории страны-агрессора и сворачивают поставки товаров и технологий на российский рынок. Это коснулось самых разных отраслей, включая производство автомобилей и комплектующих для них.

Как стало известно, вслед за такими известными производителями шин, как Continental, Michelin, Bridgestone и Pirelli деятельность на российском рынке приостановила японская Yokohama, специализирующаяся на производстве шин, труб и РВД (рукав высокого давления). В частности, на неизвестный срок остановлен завод автомобильных шин в особой экономической зоне «Липецк».

При этом компания продолжает выплачивать заработную плату сотрудникам завода, рассчитывая на возобновления производства. Подобным образом поступают и другие компании «приостановившие» деятельность в России. Такие себе полумеры — одной рукой забираем, другой — даем.