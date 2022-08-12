Бюджетный Kia Ray кардинально изменил имидж (фото)

Микровэн Kia Ray, который вышел на рынок в 2011 году и признан самой компактной моделью корейской марки, подвергли очередному обновлению.

Автомобиль остался узнаваемым, но стал выглядеть современнее. У него вертикальные светодиодные фары, закрытая решетка радиатора с новым логотипом KIA, модернизированный бампер с защитной пластиной и алюминиевой вставкой. Также у модели отсутствуют воздухозаборники. Конфигурация дверей прежняя – сдвижная пассажирская справа и распашная слева.

На корме изменения сводятся к новым фонарям и иному бамперу с имитацией диффузора. Завершают образ двухцветные колесные диски. Если экстерьер микровэна переработали существенно, то салон остался почти нетронутым. В его оснащение только включили новую цифровую приборную панель.

Официальной информации о моторной гамме пока нет. По данным инсайдеров, обновленный Kia Ray будет поставляться с уже известным 1,0-литровым двигателем MPI, который работает в паре с четырехступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Электрический вариант модели комплектуется одним электромотором с отдачей 67 л.с. Запас хода в 138 км обеспечивает батарея на 16,4 кВтч. В продажу модель поступит в сентябре этого года по цене от 10 000 долларов.