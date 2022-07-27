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Германия подтвердила передачу Украине РСЗО Mars II
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Отреставрирован уникальный спортивный мопед отечественного производства
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Идеальную 32-летнию Toyota MR2 продают дороже новой Supra (фото)
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В Украине изготовили интересный автомобиль для тушения лесных пожаров
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В ЕС ввели новые правила, которые касаются украинских водителей
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В Украине прогнозируют резкий скачек цен на топливо – в чем причина
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Mercedes-Benz G500 превратили в кемпер за 332 400 евро
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Лето 2022 г. Выбираем детский транспорт
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В Киеве начал ходить автобус в стиле лондонского даблдекера
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Аграриям подготовили новый большегрузный самосвал украинского производства
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Показано самое необычное применение трактора в городских условиях (видео)
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Внимание, на дорогах Киева снова бетонные блоки и "ежи"
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На что нужно обратить внимание при выборе детского автокресла
Рус Укр
Автоцентр Новости Жительницу Греции оштрафовали на 6 млн евро за неправильную парковку

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    Жительницу Греции оштрафовали на 6 млн евро за неправильную парковку
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