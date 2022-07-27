Жительницу Греции оштрафовали на 6 млн евро за неправильную парковку

Невероятная история произошла с жительницей острова Родос (Греция). Муниципалитет прислал женщине извещение о штрафе за нарушение правил парковки. Открыв конверт и увидев сумму, она едва не потеряла сознание.

Впрочем, это не удивительно. Ведь цифра была действительно колоссальной – 6 648 444 евро. Отойдя от шока, женщина обратилась в органы местного самоуправления. Там она пошутила, что у нее нет столько средств на карте и придется платить наличными. Чиновник сначала не понял суть сарказма, а когда увидел размер взыскания также был ошеломлен.

Он оперативно проверил по своей базе штраф и поспешил успокоить гражданку. Дело в том, что произошла системная ошибка и программа выписала астрономический счет на ее имя. «‎Письмо счастья» отменили, а женщине принесли извинения.

Стоит отметить, что изначально женщина подумала, что ее оштрафовали на 6648 евро, что также довольно много. Ведь средняя заработная плата в Греции составляет 713 евро. Средний размер штрафов за нарушение ПДД варьируется от 40 до 80 евро.