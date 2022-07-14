Настоящая капсула времени: найдена 26-летняя Honda Civic SiR без пробега

Владелец американского дилерского центра JDM Vistec R Imports Хосе Альварес похвастался в сети своей находкой – высокопроизводительным хетчбэком Honda Civic SiR 1996 года выпуска с пробегом 26 км. Ему посчастливилось приобрести машину на японском аукционе.

Несмотря на солидный возраст, автомобиль находится в идеальном состоянии. Все это время он простоял в сухом отапливаемом гараже накрытый специальным чехлом. Именно благодаря этому на черном кузове нет ни единого дефекта. Салон также отлично сохранился. Сиденья все еще покрыты заводским пластиком, а задние подголовники даже не были установлены.

Под капотом этой Honda Civic SiR установлен 1,6-литровый двигатель B16A мощностью 170 л.с. и 155 Нм крутящего момента в спецификации JDM. Как и все остальные узлы, он находится в идеальном полностью рабочем состоянии.

Хосе Альварес не раскрывает цену, за которую он приобрел редкий японский хетчбэк. При этом он заявил, что уже получил массу предложений о перепродаже авто. При этом он готов продать ее не менее чем за 100 тысяч долларов. На данный момент максимальная сумму, которая была предложена, составляет $70 000. Так что у поклонником данной модели все еще есть шанс заполучить ее в свою коллекцию.