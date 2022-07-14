Panasonic построит для Tesla огромный завод – что будут выпускать

Японская компания Panasonic, являющаяся крупнейшим в мире производителем электроники, объявила о строительстве нового завода по производству аккумуляторов для электромобилей.

Новое предприятие появится в штате Канзас (США) и будет специализироваться на выпуске новых батарей 4680 для компании Tesla. Завод намерены запустить в работу в 2023 году. В него инвестируют около 4 млрд долларов. На предприятии будет задействовано не менее 4000 сотрудников.

«К 2028 финансовому год Panasonic намерен утроить или учетверить производственные мощности батарей для электромобилей на всех своих объектах. Этот план предусматривает установку двух производственных линий на заводе по выпуску аккумуляторных компонентов в префектуре Вакаяма (Япония) и открытие еще одной фабрики», – сообщает издание Nikkei Asia.

Отметим, что в настоящее время Panasonic управляет Gigafactory 1 в Неваде вместе с Tesla. Технологическая компания инвестировала в этот объект около 1,455 миллиарда долларов.