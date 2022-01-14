Невероятная находка: несколько десятков редких Volkswagen и Audi обнаружили в лесу (видео)

Коллекция находится в ужасном состоянии

Время от времени в разных уголках мира находят заброшенные стоянки с автомобилями. Зачастую ох обустраивают на окраинах городов или поселков, а также в лесополосах. Одну из лесных свалок обнаружили в Великобритании.

На участке, и в примыкающем к нему небольшом сарае, находятся несколько десятков автомобилей марок Volkswagen и Audi. Большая часть из них имеет коллекционную ценность, так как выпускалась ограниченными тиражами. Практически половину коллекции составляют хот-хэтчи Golf GTI первого и второго поколения. Также есть их модифицированные версии, сообщает издание Caracoom.

Самыми ценными в коллекции являются Golf GTI BBS Edition второго поколения и Golf VR6, который впускался в 1990-х годах и комплектуется 187-сильным двигателем. Также стоит отметить Golf GTI с пробегом всего 96 561 км, который находится в гараже и выглядит вполне прилично. Остальные машины пребывают в удручающем состоянии.

Они длительное время простояли под открытым небом без должного ухода, поэтому кузова покрылись ржавчиной, а салоны выгорели. Силовые установки большинства пришли в негодность. К тому же часть автомобилей разукомплектована. Как утверждает автор видео, у этой импровизированной стоянки автомобилей есть владелец и он довольно часто появляется на участке. Вот только почету он так запустил машины – неизвестно.