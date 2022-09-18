В Киеве замечен редкий грузовичок черкасского производства

Этот грузовичок был выпущен на Черкасском автозаводе в 2012 году и сегодня довольно редко встречается на отечественных дорогах. Модель «Богдан-231210» построена на базе ВАЗ-2110, от которой позаимствовала переднюю часть кузова с двухместной кабиной, силовой агрегат и переднюю подвеску. Машину оснастили подрамником и бортовой платформой длиной 1800 и шириной 1500 мм.

В отличие от более распространенного фургона – «Богдан-2310», который в свое время побывал у нас на тест-драйве, бортовая версия получила не пружинную, а рессорную заднюю подвеску. Это позволило увеличить грузоподъемность до 630 кг.

Аналогичную конструкцию ходовой имел и пикап «Богдан-2312», дебютировавший на SIA-2010, который так и не стал массовым.

Отметим, что модель «Богдан-2312» в качестве шасси под различные кузовные надстройки начала продаваться на украинском рынке с июня 2012 года. Более того, в этом же году машину сертифицировали и в рф, куда планировалось поставлять от 200 до 400 ед. ежемесячно. Однако с 2014 года производство «вазовских» грузовичков на Автосборочном заводе№2 «Богдан-Моторс» в Черкассах было свернуто.

«Богдан-231210» оснащался 1,6-литровым 8-клапанным двигателем мощностью 80 л. с. (120 Нм). Он позволял разогнать машину от 0 до 100 км/ч за 18 с и обеспечивал максимальную скорость 125 км/ч. Расход топлива в смешанном режиме – 8,0 л на 100 км. Цена нового автомобиля на 2013 год составляла 68 300 грн. (около 8 500 долларов).