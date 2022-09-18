В Украине заметили «боевой» Porsche 911 (фото)

В цвет хаки окрасили кузов трекового 911 GT3

С началом войны закамуфлированные пикапы уже никого не удивляют, чего не скажешь о спорткарах. Фото одного из таких автомобилей опубликовал ТопЖир и это трековый Porsche 911 GT3 (992) цвета хаки. Где именно сделаны фото, не уточняется, но судя по номеру спорткар зарегистрирован в столице.

Стоит такое купе от 7,5 миллионов гривен и более настроено на трек, хотя является дорожной моделью. С места до 100 км/ч спорткар ускоряется за 3,4 секунды и развивает максимальную скорость 320 км/ч. Такие недюжинные динамические характеристики 911 GT3 обеспечивает 4,0-литровый безнаддувный оппозитный шестицилиндровый мотор мощность 510 л.с.

Справедливости ради стоит отметить, что объектом внимания спорткар оказался благодаря трендовой «военной» окраске.