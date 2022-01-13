Renault Trucks представляет эксклюзивную серию грузовиков T Robust 13L

Компания Renault Trucks для привлечения новых клиентов представляет доработанную заводскими дизайнерами серию подержанных грузовиков T Robust 13L. Эти магистральная тягачи отличаются динамичным и колоритным стилем. В контексте глобальной тенденции нехватки дальнобойщиков перевозчики все более внимательно относятся к конструкции своих машин, как к рычагу для привлечения и удержания водителей. Доказательством этого является успех специальной подержанной серии Renault Trucks T 01 Racing.

Что же касается вновь появившейся серии Renault Trucks T Robust 13L, то здесь дизайнеры фирмы решили использовать серый, черный и красный цвета, характерные для производителя, и обыграть культовую ромбовидную форму.

Яркие линии кабины отражают силу и долговечность 13-литрового двигателя, а также опыт Renault Trucks. Красные элементы были добавлены под фары и на подножки, в то время как красные колпаки гаек на колесных дисках демонстрируют движущиеся части грузовика, отражая его надежность и мощность.

Слова T Robust 13L были нанесены на решетку радиатора и двери. Команда дизайнеров Halle du Design (HDD) Renault Trucks выбрала для этого соответствующую типографику, напоминающую промышленный и спортивный мир.

Водитель попадает в особую атмосферу, как только открывает дверь. На уровне глаз сбоку сиденья находится табличка с названием специальной серии. Внутренняя часть двери в форме бумеранга также была переработана, получив карбоновую отделку и специальную маркировку. Карбоновая отделка приборной панели была переработана и покрыта лаком, а ее треугольные формы и линии повторяют обтекаемый дизайн кабины.

Табличка со словами T Robust 13L была установлена ​​над спальной полкой, чтобы ее было видно снаружи. Сиденья покрыты дышащими 3D-сетками с вышитым названием специальной серии, а также добавлены напольные коврики с логотипом T Robust 13L. Как и в случае с экстерьером, появились элегантные красные элементы, в том числе на ручках вещевых отсеков.

Тягач оснащен двигателем DTI 13, Евро 6 Step D. Этот 13-литровый турбодизель чрезвычайно надежен и рассчитан на пробег более одного миллиона километров.

Отметим, что серия T Robust 13L разработана на базе подержанных грузовиков, которые доработаны экспертами Renault Trucks’ Used Trucks Center. Самые деликатные операции, такие как покраска, выполняются на заводе подержанных грузовиков Used Trucks Factory, фирменном подразделении, расположенном на производственной площадке Renault Trucks в Бурк-ан-Бресс.

Серия грузовиков Renault Trucks T Robust 13L пользуется тем же уровнем фирменной поддержки, что и новые автомобили. Машины поставляется с гарантией производителя Selection – 3 года или один миллион километров и контрактом Excellence Predict, который состоит из соглашения о техническом обслуживании изнашиваемых деталей и обслуживания для предотвращения непредвиденных простоев.

Работа с подержанными грузовиками является частью глобального подхода к экономике замкнутого цикла, применяемого Renault Trucks. Производитель работает над продлением срока службы своих грузовиков, которые рассчитаны на длительный период эксплуатации: выполняются обновления, ремонт или трансформация в соответствии с потребностями рынка (на мощностях Used Trucks Factory). Таким образом, бренд с ромбовидным логотипом борется с устареванием.