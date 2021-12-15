Сразу 16 классических Range Rover продают дешевле нового авто, но есть нюанс

Автомобили находятся не в самом лучшем состоянии

На eBay появилось интересное объявление о продаже сразу 16 классических автомобилей Range Rover, которыми в последнее время все активнее интересуются коллекционеры. Продавец просит за все внедорожники 73 тысячи долларов. Сумма кажется довольно привлекательной, но это до того момента пока не посмотришь на их состояние.

Продавец уверяет, что часть из них пригодна для восстановления, вторая же подойдет только в качестве запчастей, поскольку по документам уже утилизирована. Если объективно смотреть на ситуацию, то «коллекция» продавца больше напоминает груду металлолома. Хотя исключать того, что у нее все таки появится новый владелец, нельзя.

Столь плачевное состояние автомобилей объясняется многими годами простоя на открытой местности и возрастом. В своем объявлении продавец указал подробную информацию об автомобилях, сопроводив огромным количеством фотографий. Они помогут определить состояние каждого из внедорожников.

Стоит отметить, что это далеко не первая попытка продавца избавиться от «коллекции» ржавых Range Rover. До этого он уже несколько раз публиковал объявление на этой же онлайн площадке.