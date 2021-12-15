Эксклюзивная зона комфорта Atmosfera Fly by Mercedes-Benz в терминале D международного аэропорта «Борисполь»

Mercedes-Benz расширяет концепцию современной роскоши за пределы автомобильной сферы – компания «АвтоКапитал», генеральное представительство Mercedes-Benz в Украине (Корпорация УкрАВТО) сообщает о запуске эксклюзивной зоны комфорта Atmosfera Fly by Mercedes–Benz в бизнес-зале терминала D международного аэропорта «Борисполь».

Следуя многолетним традициям, компания придерживается концепции современной роскоши, создавая атмосферу уюта, индивидуальности и совершенства в каждой детали. Стилизация «by Mercedes-Benz» второго этажа бизнес-зала терминала D направлена на повышение удобства пассажиров аэропорта «Борисполь» и знакомство с легендарным брендом. Автомобильной звездой lounge-зоны стал новый S-Class: интерьер Atmosfera Fly оформлен актуальным для модели визуальным контентом. Зона оснащена удобными диванами и креслами с подушками, свежим номером журнала Mercedes Me Magazine, а также плазмами с информационно-развлекательным контентом о новинках Mercedes-Benz. В центре зала установлена большая звезда Mercedes-Benz.

В зале ожидания есть всё необходимое для работы и отдыха: ресторанная зона, комфортные кресла и рабочие островки, бесплатная беспроводная сеть Wi-Fi. Воспользоваться услугами бизнес-лаунжа могут пассажиры, улетающие международными рейсами. Бесплатное посещение стилизованной зоны доступно держателям карт Mastercard World Elite независимо от страны выпуска и украинских карт Mastercard уровня World Black Edition, Platinum и Corporate (при подключении банком-эмитентом и выполнении условий программы). Лаконичный и стильный лаунж станет одним из самых популярных мест в зоне вылета аэропорта для неформального общения и встреч.

«Для нас это очень важный проект, и мы дорожим сотрудничеством с Atmosfera Fly – еще одним великолепным местом для продвижения нашего бренда. Уже сейчас гости могут оценить, как преобразилась lounge-зона. Mercedes-Benz – это современный люксовый автомобильный бренд, поэтому одной из целей обновления второго уровня зала было создание такой атмосферы, которая четко выражала и демонстрировала бы концепцию современной роскоши» – прокомментировал открытие Валерий Анохин, генеральный директор компании «АвтоКапитал».