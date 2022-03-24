Нарушителям ПДД будут вручать повестки вместо штрафов

На период действия военного положения в Украине правительством было изменено ряд норм законодательства. Некоторые из них напрямую коснулись и автомобилистов. Среди них есть как послабления в плане ПДД, так и ужесточение. Однако это не значит, что водителям разрешили полностью игнорировать Правила.

По словам первого заместителя начальника Патрульной полиции Алексея Белошицкого, правоохранители больше не будут лояльно относиться к нарушителям ПДД. Всех, кто ведет себя неадекватно и «быкует» при общении с инспекторами или на блокпостах будут отправлять на военно-врачебную комиссию с последующим оформлением в подразделения ВСУ. Это касается и нарушителей комендантского часа.

«Уважаемые граждане призывного возраста. Патрульная полиция объявляет беспрецедентную акцию. Во время войны, всех невежливых на блокпостах, грубых нарушителей ПДД и комендантского часа ожидает специальный приз. Кроме административной ответственности мы способствуем получению еще такого специального подарка, как направление на военно-врачебную комиссию с последующим оформлением в подразделения ВСУ. Агрессию и неповиновение в военное время нужно направлять на сопротивление врагу! Первые победители уже получили свои призы», – написал Белошицкий на своей странице в Facebook.