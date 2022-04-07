Германия отказалась предоставить Украине БМП Marder

Официального ответа от немецкого правительства не последовало

Германия отказала Украине в передаче боевых машин пехоты Marder, об этом ссылаясь на собственные источники в украинском правительство сообщило немецкое издание Die Welt. При этом официального ответа на запрос министра обороны Украины Алексея Резников от федерального правительства Германии не последовало.

Как сообщается, запрос на передачу Украине 100 бронетранспортеров типа Marder и другого тяжелого вооружения был отправлен на прошлой неделе. Уже в тот же день глава немецкого министерства обороны Кристин Ламбрехт в телефонном разговоре с Резниковым отклонила запрос.

Поясняя журналистам причину отказа Ламбрехт сказала: «Есть запрос о Marder. Все наши собственные боевые машины пехоты Marder вовлечены в обязательства НАТО, поэтому решение также должно быть принято в рамках НАТО».