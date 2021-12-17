Toyota намерена установить рекорд по производству автомобилей

К январю 2022 года с конвейера сойдет 800 000 транспортных средств

В январе 2022 года Тойота поставит исторический рекорд по количеству произведенных автомобилей. Марка озвучила цифру. Речь о 800 000 транспортных средств. Такое решение нарастить темпы производства неслучайно. Таким образом Toyota пытается компенсировать потери, связанные с нехваткой комплектующих.

Для сравнения в январе 2021 года с конвейера марки сошло 740 000 автомобилей. Прирост по сравнению с нынешними показателями составит 60 000 автомобилей.

В компании также отметили, что продолжат придерживаться производственного плана, чтобы в конце финансового года, к 31 марта, выйти на 9 миллионов автомобилей. И если ничего не изменится марке это и удастся.

В декабре Toyota уже останавливала свои японские заводы, из-за чего не было выпущено 14 000 транспортных средств. Причина — нехватка запчастей. Их поставки с фабрик в Малайзии и Вьетнаме до сих пор ведутся с перебоями.