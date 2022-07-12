Как Sprinter превратили в стильный автовоз

Льготную растаможку автомобилей в Украине отменили, как известно, с 1 июля, но по дорогам ещё полным ходом продолжают ездить груженные автовозы. На днях в Киеве был замечен один из них, причём весьма интересный.

Это Mercedes-Benz Sprinter последнего поколения, с интегрированной в кабину спальной капсулой польской марки Wejkama.

А перевозил он два довольно свежих автомобиля Smart Forfour – один на себе, а другой на прицепе. Такие “народные” Mercedes-Benz нечастые гости у нас, но беспошлинный ввоз сделал свое дело.

Ещё одна примечательная деталь – на дверях Sprinter видны характерные жёлтые наклейки, указывающие на наличие слепых зон: Attention. Angles MortsТакие были введены во Франции с 1 января 2021 года для всех автомобилей полной массой свыше 3,5 т..