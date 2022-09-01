Новый тягач DAF XD показали перед премьерой (видео)

Компания DAF Trucks подогревает интерес к новому семейству развозных грузовиков – моделям XD, мировая премьера которых пройдет в рамках автосалона IAA Transportation 2022 в Ганновере. Подробные технические характеристики, равно как и изображения новой машины пока не разглашаются. В июне была опубликована лишь одна фотография – с фрагментом кабины. А вот теперь производитель выпустил и видеоролик с интересным сюжетом.

На автобусной остановке сидят папарацци в ожидании приближающегося тягача DAF XD с полуприцепом. Новинку постоянно закрывают другие машины. Однако настает момент, когда фотографам уже ничего не мешает… И тут задним ходом к остановке подруливает большой туристический автобус, перекрывающий собой проезжающий мимо автопоезд… Что и говорить, такие досадные ситуации не редки во время оперативной съемки, тем более в городских условиях.

Отметим, что новая модель DAF XD будет предлагаться параллельно с ныне выпускаемыми грузовиками семейства CF. Одна построена на базе старших братьев – XF, XG и XG+, победивших в престижном конкурсе International Truck of the Year 2022 («Межданародный грузовик года 2022»). На данный момент известно, что новинка получит одну из самых просторных в классе кабину – внутренним объемом до 10 м куб., отличающуюся большой площадью остекления. DAF XD предложат с турбодизелем MX-11, а также с новейшими системами помощи водителю. Новинка, как и модели XF, XG и XG+, задаст новый стандарт в области безопасности, экономичности и комфорта – только уже в сегменте грузовиков для дистрибуции.