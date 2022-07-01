CАУ «Богдана» помогла освободить остров Змеиный от оккупантов

Вооруженным силам Украины удалось лишить российских оккупантов важного форпоста в Черном море. Шквальным артиллеристским огнем враг был с позором изгнан с острова Змеиный, который стал легендарным после случая с русским военным кораблем, идущим на…, а затем и на дно. В этой успешной операции нашим военным активно помогала перспективная САУ «Богдана» на бронированном шасси КрАЗ-63221 (6х6).

Отметим, что САУ «Богдана» была разработана под «натовский» 155-мм калибр специалистами Краматорского завода тяжелого машиностроения. Первый ее публичный показ состоялся на военном параде в Киеве в августе 2018 года.

А в декабре прошлого года самоходную гаубицу испытали на военном полигоне в Одесской области, где она показала рекорд по дальности стрельбы обычными, осколочно-фугасными снарядами – 42 км, при расчетных 40 км. САУ «Богдана» оснащена автоматом заряжания, что позволяет производить до шести выстрелов в минуту. Слава Украине! Героям слава!

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