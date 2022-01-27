24-летний мотоцикл Honda в заводской упаковке выставлен на торги

За него планируют выручить 11 240 долларов

Уникальный байк Honda Dream 50 образца 1998 года появился в продаже на торговой площадке Artcurial. Его основная особенность первозданный вид. Мотоцикл до сих пор находится в заводской упаковке. За 24 года простоя не тронутыми остались даже коробки с комплектующими.

На фотографиях видно, что классический байк полуразобран. Отдельные его компоненты все еще в заводской пленке. Почему после покупки Honda Dream 50 так и остался простаивать в гараже, не понятно. Владелец уникальной «капсулы времени» это никак не комментирует. Также он не говорит почему решил продать байк именно сейчас.

Выставленный на продажу экземпляр укомплектован 50-кубовым одноцилиндровым мотором, мощностью 5,6 л.с. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач.

Премьера модели состоялась в 1998 году. Тогда нынешний владелец и приобрел байк. Купить Honda Dream 50 может любой желающий. Продавец планирует выручить за него от 5 620 до 11 240 долларов. Лот актуален вплоть до 18 марта.