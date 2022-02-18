АИС передала клиенту партию изотермических фургонов на базе FAW Tiger V!

Торгово-сервисная сеть АИС, официальный импортер легковых и коммерческих автомобилей FAW в Украине, успешно поставила партию изотермических фургонов на базе FAW Tiger V. Автомобили, которые пополнили автопарк одного украинского предприятия, полностью готовы и уже успешно используются для перевозки грузов, требующих особых температурных условий. Стоит отметить, что сеть АИС уже 30 лет на рынке и ранее неоднократно выполняла подобные заказы.

Производство изотермических фургонов требует большого опыта высокого профессионализма и индивидуального подхода. Существует целый ряд грузов, требующих особых условий хранения и транспортировки. Для перевозки такой продукции используются специальные автотранспортные средства, обеспечивающих необходимый температурный режим. Изотермический автофургон играет роль термоса, позволяя сохранить температуру, но не регулировать ее.

Так, по заказу АИС, поставленные автомобили были произведены на мощностях завода «Авто-Холдинг» одного из ведущих украинских предприятий по производству специальной техники. Продукция завода сертифицирована и отвечает требованиям действующего Законодательства Украины, а система управления качеством отвечает требованиям стандарта ISO 9001:2009. Производственная мощность завода – до 4000 автомобилей в год.

Напомним, что завод работает с 2006 года. Помимо вышеуказанной техники, завод производит автомобили скорой медицинской помощи, спецавтомобили для Национальной полиции, специализированные автобусы. Продукция предприятия многократно поставлялась в адрес Министерства внутренних дел, Пограничной службы, Министерства инфраструктуры, Министерства образования и науки, Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения, ГП “Укрпочта”, городским и районным государственным администрациям, и коммунальным предприятиям!

При выполнении заказа с клиентом были оговорены все особенности конструкции, с тем, чтобы результат полностью соответствовал задачам, которые будут решаться с помощью этих автомобилей.

Основой для изотермических фургонов были выбраны шасси грузовых автомобилей FAW, которые в среднем в 1,5-2,0 раза дешевле европейских, корейских или японских аналогов, при этом имеют аналогичные показатели надежности и экономичности. Преимущества шасси FAW очевидны – низкая себестоимость, минимальные затраты на эксплуатацию в сочетании с высокой производительностью позволяют получить одни из самых низких затрат в расчете на 1 км. перевозки 1 т. груза и максимально быстро окупить инвестиции. Увеличенный ресурс и усиленная конструкция позволяет сохранить высокую остаточную стоимость на вторичном рынке. При производстве грузовиков FAW используются агрегаты и комплектующие таких компаний как Cummins, Bosch, Wabco, Sachs, ZF, Fast, Eisenmann, TRW, Tenneco и т.д.

Больше информации о Группе компаний АИС, предлагаемых легковых и грузовых автомобилях, автобусах и услугах при продаже и сервисном обслуживании на сайте www.ais.ua или по телефону 0800-500-205 (бесплатно с телефонов украинских операторов мобильной и стационарной связи).

Больше информации про автомобили FAW на сайте www.faw.ais.ua