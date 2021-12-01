Новости АИС предлагает авто на газу в лизинг для работы в такси от 6 000 грн в месяц!

Заняться бизнесом в сфере автоперевозок можно легко, взяв для работы авто в лизинг. Таким образом, можно пользоваться машиной и получать доход с перевозки пассажиров, постепенно выкупая ее в комфортном для себя режиме. Так, в торгово-сервисной сети АИС можно купить Hyundai Sonata и Kia К5 (Optima) на газу с пробегом в лизинг для работы в такси. Платеж в месяц составит всего от 6 000 грн в месяц!* Предлагаемые авто оборудованные газовыми двигателями, 2,0 LPi 5 поколения, установленными и настроенными непосредственно на заводе в Корее. Цены стартуют от 266 000 грн.**

Все предлагаемые авто оборудованы: коробкой автомат, кондиционером, системами ABS и ESP, подушками безопасности, усилителем руля, центральным замком, бортовым компьютером, подогревом сидений, датчиками парковки, управлением мультимедиа на руле, литыми дисками кожаным салоном, стеклоподъемниками, електропакетом, электролегулировкой зеркал, мониторами и камерами заднего вида.

В сети АИС, приобрести авто с пробегом в лизинг можно без справки о доходах и имея любую кредитную историю, а все расходы (специализированное ОСАГО под такси, оформление и регистрация) оплатит лизинговая компания.

Стоит отметить, что лизинг транспортного средства (аренда с правом выкупа) – хорошая альтернатива покупке в кредит. Это оптимальное финансовое решение для тех, кто ценит время, силы и умеет считать деньги!

Преимущества покупки б/у авто в лизинг:

Возможность купить более дорогую машину. Часто новые авто существенно теряют в стоимости только первые пару лет, а потом долго сохраняют свою стоимость.

Простой и быстрый обмен. При желании прежнюю машину можно вернуть компании и оформить в лизинг б/у авто другой марки (или более новой модели).

Автомобиль всегда регистрируется на лизинговую компанию, а это значит, что авто не участвует при делении имущества, не может выступать предметом для наложения арестов и обременений в судебных спорах.

В случае ДТП лизинговая компания подключается к урегулированию событий, возрастают шансы получить возмещение от страховой компании, если авто застраховано по КАСКО.

Получить согласование от лизинговой компании значительно проще и быстрее, нежели оформить кредит или рассрочку в банке.

АИС предлагает максимум преимуществ для Клиентов:

Возможность приобрести авто в Кредит.***

Возможность выгодно продать свой автомобиль по программе Трейд-Ин и в тот же день уехать домой на только что приобретенном авто из Кореи или США.

Возможность купить авто с пробегом вообще без каких-либо начальных денежных вложений, соединив услуги Трейд-Ин и автокредит. Сумма выкупа за Вашу машину автоматически зачислится как первый взнос за покупаемый автомобиль.

Покупатели юридические лица получают полное возмещение НДС.

Каждый Клиент получит бесплатный страховой сертификат от поломок на двигатель и коробку передач на 100 календарных дней, сумма ответственности – 85 000 гривен.****

АИС закупает авто с пробегом только у официальных представителей заводов-производителей.

Предлагаемые для покупки авто из Кореи имеют общую агрегатную и кузовную базу с аналогами в ЕС и Украине, что существенно упростит будущим владельцам их дальнейшее сервисное обслуживание.

Склад автомобилей один из самых больших в Украине и насчитывает более 200 единиц.

Гарантия легальности и юридической чистоты сделки.

Общий склад один из самых больших в Украине и насчитывает более 200 автомобилей с пробегом.

Все автомобили доступны для просмотра и тест-драйва в торговых центрах АИС в городах: Киев, Запорожье, Николаев, Сумы, Харьков, Чернигов, Черкассы.

Узнать подробнее о предлагаемых автомобилях и условиях их приобретения можно по телефону 0800-50-79-50 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов на территории Украины) или на сайте autotrade.com.ua.

* Указана сумма минимального первого взноса при покупке Hyundai Sonata 2013 г.в. (двигатель-2.0 газ, АКПП, пробег – 195 000 км) стоимостью 246 000 грн. при первом взносе 60%, срок лизинга 36 месяцев, разовая комиссия банка – 2,5% от суммы лизинга (включается в сумму лизинга)/* за счет средств Заемщика). Услуги финансового лизинга предоставляет ООО “МОТОР ФАЙНАНС”, Лицензия №1467, выдана Нацкомфинуслуг 22.06.2020р.

** Указаны цены за единицу товара по состоянию на 29 ноября 2021г.! Цена может варьироваться в зависимости от изменения обменного курса закупки, а также в случае изменения коммерческой политики производителя. В целях уточнения актуальной цены необходимо обращаться к продавцу.

*** Услуги кредитования и лизинга осуществляются компаниями-партнерами (банки и лизинговые компании), имеющие соответствующие лицензии НБУ и Госфинуслуг, более подробную информацию о партнерах условия программ кредитования и лизинга уточняйте у продавца.

**** Страховые услуги предоставляет страховая компания СК «УСО». Не более 15000 км пробега.