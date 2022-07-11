Новости Названы автомобильные новинки, которые приедут в Украину этим летом

Несмотря на то, что Украина продолжает сражаться с российскими оккупантами, ее автомобильный рынок постепенно восстанавливается. Помимо прироста продаж новых легковых машин, который наблюдается 3-ий месяц подряд, в страну начинают заезжать новинки.

Как сообщает AUTO-Consulting, импортеры и дилеры заявили, что до конца лета в стране ожидают десять новых моделей автомобилей. Львиная доля из них – кроссоверы. Самой ожидаемой премьерой этого года станет новый флагманский седан BMW 7-й серии. Не менее долгожданным является кроссовер Volvo XC90, которому на 40% увеличили запас хода и расширили количество электронных ассистентов.

Также в перечень моделей, которые появятся в ближайшее время на украинском рынке вошли: