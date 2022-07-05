Украинцы создали копию шестиколесного «‎Гелендвагена»

Компания Kubay Design, которая находится в Луцке, представила свой новый проект – копию Mercedes-Benz G63 AMG 6×6. Внедорожник выглядит невероятно эффектно и мало чем отличается от оригинала.

За основу тюнеры взяли Mercedes G55 AMG 2008 года выпуска. Его значительно удлинили, добавили третью ось и грузовой отсек. Также мастера использовали оригинальный мост с карданами, портальные редукторы и лифтованную подвеску с амортизаторами Billstein. В результате дорожный просвет составил 460 мм.

Также тюнеры на самодельный Гелендваген установили карбоновые расширители колесных арок, спойлер со светодиодами на крыше, заводские вседорожные шины и колесные диски с красными акцентами. Кузов модели окрашен в традиционный черный оттенок. Сообщает издание ТопЖыр.

Салон автомобиля выглядит не менее стильно. Донором для него стал G63 AMG 2015 года выпуска, в отделке которого использована высококлассная кожа и корабельное дерево. Чтобы сделать кабину авто гармоничнее, задний ряд сидений отодвинули на 230 мм. Эту копию культового Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 выставили на продажу. Машину оценили в 320 000 долларов, что втрое ниже оригинального шестиколесного «Гелика».