Audi и BMW отказались от услуг российской железной дороги

Немецкие компании боятся, что их автомобили на территории России могут конфисковать

BMW Group и Audi приостановили поставки автомобилей по железной дороге из Германии в Китай, крупнейший рынок сбыта для обоих автопроизводителей, из-за войны на Украине. Как сообщило издание Nikkei Asia, немецкие компании боятся возможной конфискации своих автомобилей в России, по территории которой проходит большая часть маршрута из Европы и Китай.

«В связи с текущей геополитической ситуацией наш железнодорожный транспорт на Шелковом пути и Транссибирской магистрали временно переведен на альтернативные маршруты», — заявила представитель BMW.

Отныне все доставки в Поднебесную будут осуществляться исключительно морем. Это решение позволит не только избежать рисков, связанных с непредсказуемыми решениями российских властей, но сэкономить на транспортировке. По данным нидерландской логистической компании Drewry Supply Chain Advisors, доставка контейнера из Германии в Шанхай морем на 78% дешевле, чем железной дорогой. Правда, по времени это на много дольше.