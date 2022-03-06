Audi остановит прием заказов на все гибридные автомобили

Причиной тому стала нехватка полупроводников

На фоне военной агрессии России против Украины с 10 марта компания Audi остановит прием предзаказов на все новые гибридные автомобили. Кроме того, из-за разрыва логистических цепочек с 7 по 11 марта будет остановлена сборка автомобилей Audi A4 и A5. Также в компании сообщили, что с 7 по 18 марта будут стоять конвейеры по сборке Audi A6 и A8.

Раньше сообщалось, что концерн Volkswagen, в который входит Audi, столкнулся с проблемой нехватки комплектов электропроводки. Они выпускались в Украине.

Кроме Audi заводы пришлось остановить Skoda и Porsche. Нехватка комплектующих затронула не только автомобили с ДВС, но и электромобили.