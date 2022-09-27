Audi раскрыла внешность нового электрокроссовера E-Tron (фото)

Тизерную кампанию обновленного электрического кроссовера Audi E-Tron начали в марте этого года. Если раньше производитель ограничивался неинформативными затемненными снимками, то теперь опубликовал серию «‎живых»‎ фото.

Прототип модели одет в яркий камуфляж, который позволяет рассмотреть некоторые изменения E-Tron. В частности, электромобиль получил новую заглушку на месте решетки радиатора и переработанные бамперы. Судя по ярким акцентам на кузове – это высокопроизводительная версия модели с тремя моторами.

Известно, что кроссовер получит приставку Q8 в названии и переедет на совершенно новую платформу. К тому же ему обещана более емкая батарея, которая позволит проезжать на одном заряде до 600 км, что в 1,5 раза больше, чем у актуальной версии. Представят новинку в октябре-ноябре этого года, а его производство начнется в начале 2023-го.