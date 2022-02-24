Новости ДТП во время войны – как действовать, чтобы не усложнять движение

Полиция попросила быстро убирать машины

В связи с вторжением войск Российской Федерации на территории Украины объявили военное положение. Для того, чтобы обезопасить свои семьи, многие жители крупных городов решили покинуть свои дома из-за чего на дорогах образовались огромные пробки. Высокий трафик привел к резкому скачку числа аварий.

Патрульная полиция работает в усиленном режиме и делает все возможное, чтобы нормализовать ситуацию на дорогах. Также представители ведомства, в лице первого заместителя Департамента Алексея Белошицкого, обратились к жителям страны с просьбой – быстро убирать свои автомобили с дорог в случае возникновения ДТП.

«В случае ДТП – фотографируйте машины и повреждения, и быстро убирайте автомобили с дороги. Оформляйте европротокол, если оно действительно стоит того… но авто убирайте с дороги сразу. Это очень важно», – написал Белошицкий на своей странице в FAcebook.

Чиновник попросил вызывать правоохранителей только в случае аварий с потерпевшими. Временно на другие инциденты инспекторы выезжать не будут. По его словам, сейчас все усилия направлены на контроль ситуации и обеспечение бесперебойного движения.