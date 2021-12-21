Toyota рассчитывала установить рекорд автопроизводства, но планы изменились

Марка вынуждена остановить конвейеры пяти заводов

Недавно Toyota объявила о намерении установить в январе 2022 года месячный рекорд производства автомобилей. Речь шла о 800 тысячах единиц. Но, по всей вероятности, компании придется отказаться от этих планов.

По некоторым данным, в начале 2022 года Toyota остановит конвейеры пяти своих предприятий. Сколько времени они будут простаивать, пока неизвестно. Ориентировочно, речь идет о 2-7 днях. Причина простоя — нехватка полупроводников.

В самой компании эту ситуацию не комментируют. Аналитики же более скептичны. Они уверены, что такой, пусть и непродолжительный простой, может привести к дефициту автомобилей у дилеров. Это повлечет за собой задержку поставок, а также повышение стоимости. Усугубляют ситуацию несколько остановок конвейеров с начала этого месяца. В результате японские заводы компании недовыпустили 14 000 автомобилей.

Японская марка не единственная, кто пострадал от полупроводникового кризиса. В октябре такое же решение приняла Skoda.