Тестируем Nissan Juke N-Design: насколько сильно отличается топовая версия кроссовера?

Новый Nissan Juke презентовали в Украине летом 2021 года, хотя на свет второе поколение модели появилось еще в 2019 году. Так или иначе, внимание к новинке немалое, ведь первый Джук стал очень популярным, во многом знаковым автомобилем, и продержался на конвейере целых десять лет. Поэтому мы решили еще раз внимательнее взглянуть на этот кроссовер и взяли на тест его топовую комплектацию N-Design.

Автомобиль, встречавший меня у дилерского центра, блистал двухцветной окраской: основным цветом был насыщенный, глубокий красный Fuji Sunset, а крыша и стойки были выкрашены в черный. Для N-Design такой элемент персонализации является стандартом, а выбирать можно из 15 вариантов. Для не самых топовых комплектаций такой окрас возможен только за доплату, а для начальных версий и вовсе недоступен. И тут давайте сразу разберемся, какие варианты комплектаций предлагает нам новый Nissan Juke.

Комплектации и цены

Всего комплектаций на украинском рынке у кроссовера пять: Visia, Accenta, N-Connecta, Tekna и N-Design. Первая, Visia, это по сути дела “база”, которая идет только с “механикой” и в которой набор опций минимален, но привлекательна цена, ведь именно ее мы видим в рекламе с приставкой “от”. И на сегодня стартовый прайс на Джук составляет 515 350 грн. (около 18 300 $). И справедливости ради отмечу, что с момента старта продаж летом она почти не изменилась, ведь и тогда Juke стоил от 515 тысяч гривен.

Неизменна цена и на вторую комплектацию Accenta – 570 880 грн. (20 200 $). Здесь уже есть климат-контроль, подогрев передних сидений и зеркал, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном, камера заднего вида, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, литые 17-е диски и другие опции. Доступна такая комплектация как с “механикой”, так и с “автоматом”, в роли которого выступает нет, не вариатор, а 7-ступенчатая преселективная коробка (DCT). Именно эта комплектация имеет наибольшие шансы стать самой популярной, ведь за 21 тысячу вы получаете неплохой уровень оснащения и АКПП.

В трех остальных комплектациях упор сделан на щедрое оснащение и на дополнительные фишки, о некоторых их которых раньше Juke мог только мечтать. Так, следующая (третья) комплектация N-Connecta среди прочего может похвастать подогревом лобового стекла и крупным дисплеем на панели приборов (про него мы еще вспомним), а также бесключевым доступом и системой предупреждения о перекрестном движении сзади. Цена такой версии – от 663 700 грн.

Следующие две комплектации по сути можно считать топовыми, но все же небольшие отличия между ними есть. Так, в Tekna сделан чуть больший упор на технологичность, а в N-Design, соответственно, на дизайн. Помимо упомянутой двухцветной окраски здесь возможна персонализация интерьера посредством выбора кожаной отделки с цветными вставками, установлена аудиосистема Bose Personal Plus c вмонтированными в подголовник динамиками, 19-е литые диски и так далее. И все это уже за 786 600 грн., то есть почти за 28 тысяч долларов США. Стоит ли эта версия таких доплат, по сравнению с начальными? Вопрос, конечно, риторический и во многом индивидуальный, но мы все попробуем найти на него ответ.

Выглядит Nissan Juke N-Design действительно стильно и дорого, причем ни по габаритам, ни по стилю это уже не тот малыш, каким мы знали его ранее. Он вытянулся в длину, ширину и высоту (новые габариты 4210 мм, 1827 мм, 1595 мм соответственно), заметно увеличился в колесной базе (2636 мм, плюс 105 мм) и в целом стал выглядеть солиднее.

Конечно же, дизайнеры очень старались перенести характерные элементы модели на новое поколение, чтобы сохранить ей узнаваемость. С передней частью у них получилось отлично – характерные круглые фары и отдельно и высоко расположенные габариты знакомы едва ли на каждому автолюбителю. Ох, сколько споров было, сколько обсуждений в свое время! Но стиль оказался не только харизматичным, но и удачным, и очень скоро Nissan Juke стал трендсеттером, задавая направление целому классу. А ту же “многоэтажную” оптику стали заимствовать себе и другие производители.

Интересно получилось и с задней стойкой и интегрированной ручкой двери. На двухцветной окраске все эти переходы смотрятся действительно интересно. А вот корма в целом получилось довольно скромной. И своему предшественнику она в эффектности уступит. С другой стороны, новый стиль является фирменным и именно в таком ключе будут “нарисованы” другие новинки Nissan. Ближайшая из них, напомним, новый Nissan Qashqai, c которым мы познакомимся очень скоро. Цены на новый Кашкай объявили еще в декабре.

В салоне

Салон нового Juke в версии N-Design производит вау-эффект! На летнем премьерном тесте комплектация была чуть попроще, а интерьер оформлен в черных тонах. То, что в нем использованы серые вставки я и заметил не сразу. Другое дело здесь: черно-красный салон с крупными вставками на центральной консоли и передней панели, а также дверных картах. Округлые линии дополняют круглые дефлекторы системы вентиляции, а в качестве акцентов использован лакированный пластик.

В интересной стилистике удачно нашли свои места весьма практичные решения. Так, многие функции мультимедийной системы выведены на классические клавиши – так безопаснее, уверяют в Nissan и с этим трудно не согласиться.

Сам 8-дюймовый цветной сенсорный экран с хорошей графикой и разрешением. Все комплектации кроме базовой оснащены Android Auto и Apple CarPlay, в топовых есть также и навигация. Работает система быстро и почти не задумывается. Ну а довольно необычная (и не всегда удобная) функция, когда один блок и один экран отвечали и за настройки климата, и за настройки самого автомобиля, осталась в прошлом. За настройку (а точнее “подстройку” ездового характера Juke отвечает отдельный рычажок.

На водительском месте удобно и диапазон настроек позволяет не искать компромиссы. Удобный в хвате (и немаленький) руль, априори высокая посадка и хорошая обзорность, информативная панель приборов. Тут ниссановцы также не стали изобретать велосипед и применили хорошо зарекомендовавшую себя тему: аналоговые спидометр и тахометр дополнили крупным (7-дюймовым) цветным экраном бортового компьютера. Он содержит множество вкладок с массой информации, но листать их удобно и все устроено логично.

Второй ряд сидений абсолютно другой и сравнивать его с тем, что был у первого поколения даже не совсем корректно. Здесь больше дверной проем, удобнее посадка и самое главное просторнее для ног и над головой, по крайней мере, мне с моим ростом 1,82 было не тесно. Помните значительно выросшую колесную базу? Так вот, на прибавку места для ног в “чистом виде” пошло 58 мм. А это уже ощутимо! Также здесь есть карманы для газет/журналов в спинках передних кресел и USB-вход. К слову, цельные спинки передних кресел и оформлены интересно. В накладку на подголовнике вмонтированы динамики акустики Bose, которые делают звучание сочнее, а главное позволяют индивидуально настраивать звуковое поле для водителя и переднего пассажира.

Багажник также стал ощутимо крупнее – 422 литра объема вместо прежних 251 л. Новая цифра, впрочем и как объем, который реально можно загрузить, хорош для класса и для того, чтобы вместить багаж всех пассажиров. У него не бедная отделка (без пластика по бортам), крепкий переставной фальшпол и запаска-докатка в самом низу. С другой стороны, порог у него широкий.

Драйв

Под капотом нового Nissan Juke установлен единственно возможный двигатель – это турбобензиновый 1-литровый мотор мощностью 114 л.с. и крутящим моментом в 180 Нм. У него три цилиндра, но как мы выяснили в ходе первого теста возможностей этого силового агрегата в городе в связке с 7DCT вполне хватает. Везут они кроссовер хорошо, в потоке не потеряешься и не отстанешь, даже небольшой “запас” под педалью имеется.

К тому же в распоряжении водителя три режима движения и подрулевые лепестки, они тоже помогают. Проблемы возникли только с сильную жару на шоссе – там Жуку было тяжеловато. Нынешний же тест полностью подтвердил такую раскладку сил и она меня целиком устроила. Потому как такие машины преимущественно стопроцентные горожане и на трассы выбираются не так уж часто. Более того, есть такие Juke, которые из центра города редко выезжают!

Конечно, со сменой поколения кроссовер повзрослел и “ареал” его обитания уж точно расширится. Это уже чуть больше, чем вторая машина в семью для того, чтобы съездить за продуктами, на работу, да отвезти детей в садик, школу, на тренировку (нужное подчеркнуть).

Но более длительный городской тест подтвердил и другие предположения – на 19 дисках с низкопрофильными шинами (225/45 R19) Nissan Juke едет жестко и энергоемкостью подвески не балует. Неровности и уж тем более сюрпризы наших дорог он не жалует и однозначно “твердо” сообщает об этом водителю и пассажирам. Да, такой Juke хорошо стоит на дороге, уверенно рулится (рулевое тут довольно “острое”) да и в целом выглядит гламурно, но уж точно любит хороший асфальт. А с таким профилем резины даже на легкие городские преграды в виде бордюров начинаешь поглядывать с опаской, пусть клиренс здесь и 178 мм.

С другой стороны, в городе порадует хорошая маневренность, обзорность и электронные ассистенты, которые подстрахуют в сложной ситуации. Да и гламурный вид в целом будет радовать глаз владельца, тем более что топовая комплектации выглядит дорого. Так что тут как по классике: “Красота требует жертв”.

С другой стороны, выбор комплектаций есть и можно присматривать именно ту, что больше подходит вам. Nissan Juke повзрослел, причем не только визуально, но и вырос, стал просторнее, а значит готов к новым вызовам. Сможет ли он продолжит успех предшественника? Вполне возможно, но нужно дать ему время.