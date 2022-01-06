"Автомобиль года в Украине": представляем номинацию "Дизайн"

Голосование в акции “Автомобиль года 2022” в разгаре – напомним, оно продлится до 31 января – а мы подробно рассказываем о номинациях акции. И сейчас речь пойдет о номинации “Дизайн”.

Она получилась самой массовой, потому как в эту категорию попали практически все модели, которые принимают участие в акции. За победу здесь соревнуются почти сто автомобилей! Да уж, есть из чего выбрать и над чем подумать. И несмотря на то, что вкусовые предпочтения у всех разные, а дизайн современных авто это одна из самых главных тем для спора среди автолюбителей, хочется отметить несколько важных моментов.

Первый это то, что каждый из брендов определился со своим стилем и ключевыми фишками, которые сразу отличают автомобиль в толпе. Более того, некоторым из них успешно удается культивировать “семейные черты” и переносить их из поколения в поколения. Неплохо преуспели в этом деле немецкие и французские автопроизводители. Первые традиционно лаконичны и взвешены, а вторым куда больше свойственна экспрессия и даже своего рода эпатаж. Так, например, обновленный Peugeot 5008 отличается новым оформлением передней части а также фирменным оформлением кормы с фонарями в стиле “когти льва”. В оригинальной манере выполнен также интерьер – этот стиль получил название i-Cockpit. Место водителя здесь действительно обособленно, а маленький руль напоминает штурвал. Более подробно про Пежо 5008 смотрите в нашем обзоре:

Довольно смело выглядят новые Hyundai: тренд задали модели Elantra и Tucson c его особой интегрированной в фальшарадиаторную решетку оптикой, а продолжил минивен Staria, который и вовсе можно легко принять за концепт-кар.

Подобрали свой стиль и молодые бренды, которым приходится едва ли не сложнее всех, чтобы не повторяться. Интересен и дизайн современных электромобилей. Некоторые выглядят подчеркнуто футуристично, другие же, наоборот, ничем не отличаются от моделей с ДВС или же гибридных версий.

Интересно, что у тех же немцев, в частности Mercedes-Benz, происходит формирование новых, отдельных линеек. Так электромобили серии EQ от Mercedes-Benz получили свои индивидуальные, присущие только электрическим авто, элементы. Например, глянцевая «решетка радиатора» с вкраплениями синего.

Примечательно и то, что именно дизайн стал одним из краеугольных камней, на которых решили построить релонч немецкого бренда Opel. Привычная опелевская сдержанная практичность в этой модели уступает место яркому стилю и индивидуальности.



За кого отдать голос – решать вам! А проголосовать можно на сайте autoroku.ua

Голосуйте и выигрывайте подарки, ведь организаторы и партнеры акции подготовили интересные и полезные автомобильные призы, которые разыграют среди всех проголосовавших:

50 литров моторного масла QUARTZ от TotalEnergies

талоны на 1000 литров топлива WOG

комплект шин Nokian Tyres

детское автокресло Eternis от Cybex

Голосование будет продолжаться до 31 января 2022 года.