Skoda анонсировала выпуск новых электромобилей с ценником менее $20 000

Мировые автопроизводители продолжают переходить на выпуск электромобилей. Не осталась в стороне от этой тенденции и компания Skoda. Она готовит сразу две новинки, которые присоединятся к бюджетному сегменту.

Как сообщил в интервью Auto Express новый глава чешской марки Клаус Зельмер, это будут два компактных кроссовера, которые по своим размерам сопоставимы с Fabia. Основой для новинок станет платформа MEB Entry. Первый электромобиль намерены представить в 2026 году. Он будет выполнен в новом языке дизайна марки, который дебютировал на концепте VISION 7S. Ему обещан запас хода в 400 км и ценник около 20 000 долларов.

Что касается второй новинки, то она присоединится к сегменту супермини и будет стоить 15 000 долларов. Этот электрокроссовер сможет проезжать на одном заряде до 250 км. Модель представят в 2027 году, и она станет самой дешевой в линейке компании.