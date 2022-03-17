Более 200 бомбоубежищ Киева подключили к Wi-Fi

На очереди еще более 700 укрытий

Платформа для подключения интернета в киевских укрытиях была создана семь дней назад. За это время к Wi-Fi подключили 207 бомбоубежищ. Как сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич, на данный момент принято 727 заявок.

К проекту уже присоединились 19 провайдеров. Работы над обеспечением киевлянам доступ к оперативной информации о ситуации в городе и стране в военное время продолжаются.

Оставить заявку на подключение убежища к сети можно по ссылке . Там же опубликована карта бомбоубежищ, в которых Wi-Fi уже работает.