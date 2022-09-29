В Украине создадут национальную сеть зарядных станций для электрокаров

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» намерена открыть в Украине сеть зарядных станций для электромобилей. Соответствующий меморандум уже подписан. Однако есть еще некоторые моменты, которые требуют урегулирования.

В пресс-службе компании отметили, что электрические станции быстрой зарядки в количестве 120 единиц планируют развернуть на территории страны в течение двух лет. Из них 40 будут высокой мощности (более 160кВт) и 80 – средней мощности (60кВт). Они позволят зарядить электрокар за один-два часа.

Появятся станции в областных центрах и на основных автомагистралях Украины. Спонсировать реализацию данного проекта будет «Укргазбанк». Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что у «Энергоатома» достаточно резервных мощностей, чтобы производить дешевую и чистую электроэнергию, и обеспечить ею всех владельцев электрокаров в стране.

«Из-за военной агрессии россии и кризиса на рынке горючего наблюдается стремительный рост спроса на электромобили. В Украине на сегодняшний день вместе с «гибридами» количество электрифицированных авто составляет более 100 тысяч. Создание национальной инфраструктуры зарядных станций станет толчком не только к распространению частного электротранспорта, но и развитию новых сервисов с использованием электромобилей, например, в сфере доставки и логистики. В то же время, развитие электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры – это уменьшение зависимости Украины от ископаемого топлива, снижение уровня вредных выбросов в атмосферу, улучшение общей экологической ситуации», – отметил Галущенко.