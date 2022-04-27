Автомобильное движение через мост в Затоке возобновлено (видео)

Вчера, 26 апреля 2022 года, войска РФ нанесли ракетный удар по мосту через Белгород-Днестровский лиман в Затоке. Изначально проезд по путепроводу закрыли, а автомобили перенаправляли через Паланку. Позже его открыли для реверсного проезда.

По словам главы Одесской военной администрации Максима Марченко, реверсное движение открыто для легкового транспорта и контролируется полицейскими. Большегрузы должны двигаться в объезд по трассе М-15 Одесса-Рени через село Маяки.