Автопилот Tesla представляет смертельную угрозу для детей-пешеходов – исследование

Tesla продолжает совершенствовать свою систему автопилота. В настоящее время в тестировании последней бета-версии автономной системы Tesla Full Self-Driving (FSD) принимает участие более 100 тысяч человек.

Инженер по безопасности Дэн О’Дауд решил провести собственное тестирование и проверить, сможет ли электроника распознать ребенка на дороге. Испытание проходило на Tesla Model 3, оснащенной FSD. Увы, электрокар, под управлением автопилота, трижды сбил манекен, имитирующий ребенка. Поэтому эксперт сделал вывод, что такие машины смертельно опасны для детей-пешеходов.

О’Дауд отметил, что испытание проводилось при ясной погоде со статичной фигуркой. И даже при таких условиях электромобиль, под управлением автопилота, не смог определить ребенка. Что же тогда будет в реальных условиях. Он призвал профильные органы запретить использование машин с автопилотом на дорогах.