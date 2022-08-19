АвтоВАЗ не сможет полностью восстановить производство в этом году

Выпускать будут только три модели

Экономические санкции и потеря крупнейшего акционера в лице Renault Group выбили российский АвтоВАЗ из колеи. Напомним, что предприятия автоконцерна ушли в вынужденный простой еще в начале марта. Запустить конвейеры россиянам удалось только в июне и только в режиме четырехдневной рабочей недели. В начале августа стало известно, что автозавод в Ижевске превратят в технопарк, а оборудование перевезут на головную площадку в Тольятти.

На данный момент тольятинский завод выпускает упрощенные версии седанов, лифтбэков и универсалов Granta, классической Niva Legend. 15 августа к ним присоединилась Niva Travel. Также на этой неделе АвтоВАЗ вернул пятидневку. При этом семейство Granta собирают в две смены, а Niva — в одну. Суточный объем производства — 900 единиц.

В конце августа на заводе планируют на три месяца ввести шестидневку, в том числе и на простаивающей на данный момент линии В0. В декабре планируют возобновить производство Lada Largus. Но, по инсайдерской информации, в самом концерне в реальность этих планов не верят.

Некоторый специалисты предприятия считают, что раньше января 2023 года это вряд ли произойдет. В частности, осуществлению этих грандиозных планов помешает переезд производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти. Запуск производства на новом месте запланирован на весну 2023 году. Этому предстоит ряд довольно масштабных и трудоемких работ.

По неофициальным данным, летом АвтоВАЗу удалось собрать ограниченную партию Lada Largus, но к дилерам они не попали. Причина — некорректная работа антиблокировочной системы от нового китайского поставщика, которым «импортозаместили» ушедший Bosch.