Ford Escort принцессы Дианы продадут на аукционе

На одометре 37-летнего хот-хэтча всего 40 тысяч километров

На одном из британских аукционов продадут черный хот-хэтч Ford Escort RS Turbo S1 1985 года, принадлежавший принцессе Диане. Всего было выпущено 8600 таких автомобилей. Практически все они были белыми, но для представительницы королевской семьи сделали исключение.

От стандартной версии хот-хэтч Ford Escort RS Turbo S1 отличается кузовным обвесом, задним спойлером и 15-дюймовыми колесными дисками. В салоне из отличий только спортивные сиденья Recaro.

Автомобиль укомплектован турбированным двигателем рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 132 л.с. Коробка — механическая на пять ступеней. С места до 100 км/ч хот-хэтч ускоряется за 8,6 секунды и развивает максимальную скорость в 208 км/ч.

В собственности принцессы Ди автомобиль был всего лишь три года. Затем его несколько раз перепродавали и даже разыгрывали в конкурсе. Несмотря на довольно приличный возраст — 37 лет — хэтчбек хорошо сохранился и успел проехать всего 40 000 км.