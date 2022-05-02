Tata Motors показала электромобиль будущего — Tata Avinya

Серийная версия первого индийского электромобиля третьего поколения ожидается в 2025 году

Tata Motors, крупнейшая индийская автомобилестроительная компания, история которой началась в 1945 году с производства локомотивов, всерьез нацелилась на рынок электромобилей. Ее доля на индийском рынке электромобилей приближается к 90%. В 2021 финансовом году компания выпустила и продала 19 тысяч электрокаров. Нынешний, 2022 год планируют завершить в результатом более 80 тысяч.

В соответствии с планом электрификации марки, к марту 2026 году Tata будет выпускать десять электрических моделей. Инвестиции в разработку новой электрической архитектуры, технологии и инфраструктуру компания инвестирует 2 млрд долларов США.

С начала года Tata Motors показала два из планируемых десяти электромобилей. В начале апреля был представлен концепт электрического кроссовера второго поколения Tata Curvv. Серийное производство модели планируют начать через полтора-два года. Второй премьерой стал «инновационный» шоу-кар Tata Avinya, разработанный подразделением Tata Passenger Electric Mobility (TPEM).

Концепт-кар будет базироваться на платформе третьего поколения, разрабатываемой специально для электромобилей. Пока он существует только в виде полноразмерного макета. Использование специализированной электрической архитектуры позволит предложить новый уровень комфорта. В частности, у шоу-кара просторный салон с ровным полом, доступ в который открывают широкие безрамочные двери без центральной стойки. Задние открываются против движения автомобиля.

На передней панели нет никаких экранов. Их заменяет широкий проекционный дисплей. Еще один дисплей встроен в ступицу рулевого колеса. Поворотные сиденья переднего ряда обещают систему автономного управления (уровень не уточняется). По словам разработчиков, Avinya получит передовое программное обеспечение. Запас хода составит не менее 500 км, а время зарядки батареи от скоростного терминала — примерно 30 минут.

Информации о силовой установке электромобиля компания не предоставила. Работы над проектом Avinya еще не завершены. Первый серийный электромобиль третьего поколения Tata обещает представить не раньше 2025 года.