Белорусы возобновят производство автомобилей Geely

Концерн Geely обеспечит завод в Беларуси всеми необходимыми машинокомплектами

Белорусскому правительству удалось договорится с Geely Automobile о возобновлении поставок машинокомплектов для завода «Белджи». Крупноузловая сборка автомобилей Geely в Беларуси стартовала в феврале 2013 года.

В декабре 2020 года собрали 50-тысячный «белорусский» Geely. В том же году на конвейер поставили топовую версию кроссовера Tugella, а в 2021-м началось производство кроссовера Atlas Pro.

До недавнего времени машинокомплекты поступали из Китая морским путем в литовский порт Клайпеда, откуда по суше доставлялись в Борисов. Война России против Украины, которую поддерживает самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, нарушила цепочки поставок. Как заявил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик, на данный момент практически все «вопросы» с китайскими партнера решены. С сентября завод «Белджи» заработает на полную мощность. Каким образом будут доставлять комплектующие, не уточняется.

По словам того же Пархомчика, правительство Беларуси рассматривает возможность создания нового совместного автопредприятия с Ираном. Его основным направлением будет электротранспорт.