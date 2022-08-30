Nissan снимает с производства американский Qashqai

В декабре этого года компания Nissan прекращает производство кроссовера Rogue Sport, который является американской версией Qashqai.

В компании отметили, что в последнее время на автомобиль очень сильно снизился спрос. Несмотря на это, было принято решение о формировании некоторого запаса, чтобы все желающие смогли приобрести Rogue Sport до того, как он полностью исчезнет с рынка. Ожидается, что все экземпляры модели будут проданы в первом квартале 2023 года.

Несмотря на то, что кроссовер покинет конвейер, выпуск запчастей к нему пока прекращать не намерены. Их поставки дилерам будут продолжаться до 2033 года включительно.

Освободившуюся нишу ничем занимать не планируют. Nissan сосредоточится на расширении производства более перспективных моделей, в числе которых Rogue, Kicks и Pathfinder. Они пользуются гораздо большим спросом в США. Еще часть освободившихся средств будет направлена на разработку новинок и улучшение текущих моделей.