Блогер разбил автомобиль, чтобы протестировать новый iPhone (видео)

Ради популярности и хайпа блогеры совершают очень странные, а иногда и откровенно нелепые поступки. Например, YouTube-блогер TechRax разбил Mercury Grand Marquis, тестируя новую функцию в iPhone 14.

Речь идет о способности нового поколения смартфона самостоятельно вызывать экстренную службу в случае попадания автомобиля в аварию. Для этого мужчина отправился на загородную свалку, где стояло несколько кузовов от старых машин. Именно врезаясь в них он и решил проверить новую опцию iPhone.

Чтобы не подвергать себя опасности, блогер оснастил автомобиль функцией дистанционного управления, а телефон закрепил на подголовнике водительского сидения. Первый заезд был совершен на низкой скорости. Устройство распознало столкновение, но с небольшой задержкой, после чего запустило обратный отсчет до вызова экстренной службы.

Вторая попытка была на более высокой скорости. От удара в салоне автомобиля сработали все подушки безопасности и оперативно добраться до телефона у блогера не получилось. Поэтому неизвестно тестируемая функция сработала сразу или с задержкой. Но когда удалось извлечь устройство из автомобиля, шел отсчет времени, который был остановлен мужчиной.

Вывод – функция Crash Detection в iPhone 14 работает безупречно, что впрочем было ожидаемо. Вот только Mercury Grand Marquis теперь подлежит ремонту.