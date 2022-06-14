Новости Украинские права можно обменять на европейские – как и где это сделать

С сегодняшнего дня, 14 июня 2022 года, в сервисных центрах МВД украинцы могут заменить свои водительские удостоверения на документы европейского образца.

Как сообщили в ведомстве, в новых правах вместе пиктограмм, например, очки, размещены коды. Также в них есть отметка о сдаче практического экзамена на машине с автоматической коробкой передач в виде кода «78».

Для того, чтобы обменять водительское удостоверение необходимо предоставить следующие документы: